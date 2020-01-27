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Spor

Luiz Gustavo: Ricardo Rodriguez ile konuştum, bilgi almak için beni aradı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, sarı lacivertli kulübün transferi için temaslarını uzun bir süredir devam ettirdiği sol bek Ricardo Rodriguez hakkında açıklamalarda bulundu.

27.01.2020  10:22 - Güncelleme: 27.01.2020  10:22

Fenerbahçe yönetimi transfer için şartları zorlarken, en çok istenen sol bek takviyesi. Bu mevki için gündemde olan isim de Ricardo Rodriguez.

İsviçreli futbolcu için son açıklama sarı-lacivertli takımın Brezilyalı yıldızı Gustavo'dan geldi.

Tecrübeli yıldız, Bundesliga'da Wolfsburg formasını birlikte terlettiği arkadaşı Rodriguez için, "Ricardo hem çok kaliteli bir insan hem de çok kaliteli bir futbolcu. Almanya'da birlikte oynama fırsatı yakaladık. Eğer Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşirse sadece saha içinde değil saha dışında da bize katkı sağlar. Bilgi almak için beni aradı. Kulüp ve ülkeyle ilgili sorular sordu" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN FARK YARATIR"

Fenerbahçe'nin orta sahadaki dinamosu, 2-0 kazandıkları Medipol Başakşehir maçının şampiyonluk yarışında fark yaratacağını söyledi.

Gustavo, "6 puanlık bir maçı kazandık. Üst üste 4 galibiyet almayı başardık. Bu seri, şampiyonluk yarışında çok önemli. Bu durumun bizim lehimize şampiyonluk için fark yaratacağını düşünüyorum" yorumunu yaptı.

(Sabah)

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