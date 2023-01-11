Luka Doncic 43 sayı attığı maçta mağlubiyete engel olamadı

Dallas Mavericks, yıldız oyuncusu Luka Doncic'in 43 sayısına rağmen Los Angeles Clippers'a 113-101 mağlup oldu.

Batı Konferansı'nda play-off hedefiyle sahaya çıkan Mavericks'te Luka Doncic 43 sayı, 11 ribaunt ile "double-double" yapmasına rağmen, takımına galibiyeti getiremedi.

Los Angeles Clippers'ta Kawhi Leonard, maçta 33 sayı atarak takımının en skorer oyuncusu oldu ve galibiyete önemli katkı sağladı. Clippers, bu galibiyetle 6 maçlık mağlubiyet serisine de son vermiş oldu.

-MİTCHELL'İN 46 SAYISI CAVALİERS'A GALİBİYET İÇİN YETMEDİ

Donovan Mitchell, 46 sayıyla oynadığı maçta, takımı Cleveland Cavaliers'ın Utah Jazz karşısında 116-114 kaybetmesini engelleyemedi.

Cavaliers'ta forma giyen milli oyuncu Cedi Osman, 11 dakika 21 saniye süre aldı ve takımına skor katkısı veremeyip, 1 asist ile maçı tamamladı.

Utah Jazz'da Jordan Clarkson 32 sayı atarak galibiyete önemli katkı verdi. Jazz'da Lauri Markkanen ise eski takımına karşı 25 sayı ve 16 ribaunt ile oynadı.

Sonuçlar:

Philadelphia 76ers-Detroit Pistons: 147-116

Miami Heat-Oklahoma City Thunder: 112-111

Toronto Raptors-Charlotte Hornets: 132-120

Utah Jazz-Cleveland Cavaliers: 116-114

Golden State Warriors-Phoenix Suns: 113-125

Portland Trail Blazers-Orlando Magic: 106-109

Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks: 113-101