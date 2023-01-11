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  • Luka Doncic 43 sayı attığı maçta mağlubiyete engel olamadı
Spor

Luka Doncic 43 sayı attığı maçta mağlubiyete engel olamadı

NBA ekiplerinden Dallas Mavericks, Los Angles Clippers ile karşı karşıya geldi. Yıldız oyuncusu Luka Doncic'in 43 sayı attığı maçta 113-101 mağlup oldu.

AA11 Ocak 2023 Çarşamba 11:21 - Güncelleme:
Luka Doncic 43 sayı attığı maçta mağlubiyete engel olamadı
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Dallas Mavericks, yıldız oyuncusu Luka Doncic'in 43 sayısına rağmen Los Angeles Clippers'a 113-101 mağlup oldu.

Batı Konferansı'nda play-off hedefiyle sahaya çıkan Mavericks'te Luka Doncic 43 sayı, 11 ribaunt ile "double-double" yapmasına rağmen, takımına galibiyeti getiremedi.

Los Angeles Clippers'ta Kawhi Leonard, maçta 33 sayı atarak takımının en skorer oyuncusu oldu ve galibiyete önemli katkı sağladı. Clippers, bu galibiyetle 6 maçlık mağlubiyet serisine de son vermiş oldu.

-MİTCHELL'İN 46 SAYISI CAVALİERS'A GALİBİYET İÇİN YETMEDİ

Donovan Mitchell, 46 sayıyla oynadığı maçta, takımı Cleveland Cavaliers'ın Utah Jazz karşısında 116-114 kaybetmesini engelleyemedi.

Cavaliers'ta forma giyen milli oyuncu Cedi Osman, 11 dakika 21 saniye süre aldı ve takımına skor katkısı veremeyip, 1 asist ile maçı tamamladı.

Utah Jazz'da Jordan Clarkson 32 sayı atarak galibiyete önemli katkı verdi. Jazz'da Lauri Markkanen ise eski takımına karşı 25 sayı ve 16 ribaunt ile oynadı.

Sonuçlar:

Philadelphia 76ers-Detroit Pistons: 147-116

Miami Heat-Oklahoma City Thunder: 112-111

Toronto Raptors-Charlotte Hornets: 132-120

Utah Jazz-Cleveland Cavaliers: 116-114

Golden State Warriors-Phoenix Suns: 113-125

Portland Trail Blazers-Orlando Magic: 106-109

Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks: 113-101

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