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Spor

Luka Doncic 73 sayıyla tarihe geçti

Dallas Mavericks, yıldız oyuncusu Luka Doncic'in 73 sayı attığı maçta Atlanta Hawks'ı 148-143'lük skorla mağlup etti.

AA27 Ocak 2024 Cumartesi 10:56 - Güncelleme:
Luka Doncic 73 sayıyla tarihe geçti
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, yıldız oyuncusu Luka Doncic'in 73 sayı attığı maçta Atlanta Hawks'ı 148-143 yendi.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Hawks karşısında 73 sayı, 10 ribaunt, 7 asistle tarihi performans sergileyen Mavericks'in all-star oyun kurucusu Doncic, NBA tarihinde bir maçta en fazla sayı atan oyuncular listesinde 4. sıraya yerleşti.

Üç maç sonra kazanarak 25 galibiyete ulaşan konuk ekip Mavericks'te Doncic'in yanı sıra Josh Green 21, Tim Hardaway Jr ise 13 sayı üretti.

Art arda 4, sezonun 27. yenilgisini yaşayan Hawks'ta Trae Young 30, Jalen Johnson 25 ve Bogdan Bogdanovic 24 sayı kaydetti.

BOOKER'DAN 62 SAYI

Phoenix Suns'ta Devin Booker, 133-131 yenildikleri Indiana Pacers deplasmanında 62 sayı atarak NBA'de gecenin öne çıkan performanslarından birini sergiledi.

Ligde 7 maç sonra kaybederek 19. mağlubiyetini yaşayan Suns'ta Kevin Durant 20, Eric Gordon da 14 sayı buldu.

Pacers'ta Pascal Siakam'ın 31, Obi Toppin'in 23, Andrew Nembhard ve Aaron Nesmith'in 22'şer sayısı, sezonun 26. galibiyetinde önemli rol oynadı.

ALPEREN ŞENGÜN'DEN 11 SAYI

Milli basketbolcu Alperen Şengün, Houston Rockets'ın deplasmanda Charlotte Hornets'ı 138-104 yendiği maçta 11 sayı, 6 ribaunt, 7 asist ve 1 blokla mücadele etti.

İki maç sonra kazanarak 21. galibiyetini alan Rockets'ta Jalen Green 36 sayı, 10 ribaunt ve Cam Whitmore 24 sayı, 11 ribauntluk katkı sağladı.

Hornets'ta Miles Bridges'ın 21 ve LaMelo Ball'un 15 sayısı, sezonun 33. mağlubiyetini engelleyemedi.

Öte yandan San Antonio Spurs'te görev yapan milli basketbolcu Cedi Osman ise Portland Trail Blazers'ı 116-100 yendikleri karşılaşmada 7 sayı, 3 ribaunt, 1 asist, 1 top çalma ve 1 blokluk performans sergiledi.

SONUÇLAR

Atlanta Hawks-Dallas Mavericks: 143-148

Charlotte Hornets-Houston Rockets: 104-138

Indiana Pacers-Phoenix Suns: 133-131

Toronto Raptors-Los Angeles Clippers: 107-127

Memphis Grizzlies-Orlando Magic: 107-106

Milwaukee Bucks-Cleveland Cavaliers: 100-112

New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder: 83-107

San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers: 116-100

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