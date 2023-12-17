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Spor

Luka Doncic, Dallas'a galibiyeti getirdi

Batı Konferansı ekiplerinin mücadelesinde Dallas Mavericks, deplasmanda karşılaştığı Portland Trail Blazers'ı 131-120 mağlup etti. Sloven yıldız Luka Doncic 40 sayı, 12 ribaund ve 10 asistlik triple-double performansıyla galibiyetin mimarı oldu.

IHA17 Aralık 2023 Pazar 10:21 - Güncelleme:
Luka Doncic, Dallas'a galibiyeti getirdi
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezon 10 müsabaka ile devam etti. Batı Konferansı ekiplerinin mücadelesinde Dallas Mavericks, konuk olduğu Portland Trail Blazers'ı 131-120 mağlup ederken, normal sezonda bu sene 25 maçında 16. galibiyetine ulaştı. Dallas'ın 24 yaşındaki Sloven yıldızı Luka Doncic, karşılaşmayı 40 sayı, 12 ribaund ve 10 asist ile tamamlarken, triple-double performansıyla galibiyette büyük pay sahibi oldu. Ev sahibinde Anfernee Simons'un, 33 sayı, 8 ribaund ve 6 asistlik katkısı galibiyet için yeterli olmadı.

NBA'de Keegan Murray'ın kariyer gecesi

Sacramento Kings, konuk ettiği Utah Jazz'ı 125-104 mağlup etti. Mücadeleyi 47 sayı, 8 ribaund, 2 asist ve 2 top çalma ile tamamlayan Keegan Murray, galibiyetin yanında kariyer gecesini de yaşadı. Murray, 47 sayı ile tamamladığı mücadeleyi 15'de 12 üçlük isabetiyle tamamladı ve bu alanlardaki rekorunu geliştirdi.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Milwaukee Bucks: 146 - Detroit Pistons: 114

Charlotte Hornets: 82 - Philadelphia 76ers: 135

Cleveland Cavaliers: 127 - Atlanta Hawks: 119

Miami Heat : 118 - Chicago Bulls: 116

Minnesota Timberwolves: 127 - Indiana Pacers: 109

Golden State Warriors: 124 - Brooklyn Nets: 120

Denver Nuggets: 117 - Oklahoma City Thunder: 118

Portland Trail Blazers: 120 - Dallas Mavericks: 131

Sacramento Kings: 125 - Utah Jazz: 104

Los Angeles Clippers: 144 - New York Knicks: 122

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