Luka Doncic double double yaptı, derbiyi Lakers kazandı

NBA Kupası'nda heyecan 3 karşılaşmayla devam etti. Los Angeles Lakers evinde mücadele ettiği Los Angeles Clippers'ı 135-118'lik skorla mağlup etti. Kupada 3'te 3 yaparak gruptan çıkan Lakers'ta Luka Doncic 43 sayı, 13 asistle double double yaparken, Austin Reaves 31 sayı ve LeBron James de 25 sayıyla eşlik etti. NBA Kupası'nda ilk yenilgisini alan Clippers'ta ise James Harden 29 sayı, 9 asist ve Kawhi Leonard ile Kris Dunn da 19'ar sayıyla oynadı.

NBA Kupası'nda günün toplu sonuçları şöyle:

Washington Wizards: 132 - Atlanta Hawks: 113

Philadelphia 76ers: 103 - Orlando Magic: 144

Los Angeles Lakers: 135 - Los Angeles Clippers: 118