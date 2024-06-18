Luka Doncic: Finalleri kazanamadık ama harika bir sezon geçirdik

Dallas Mavericks'in süperstarı Luka Doncic, NBA Finalleri'nde hayal kırıklığı yaratan mağlubiyete rağmen Mavericks'le ve kendisiyle gurur duyduğunu söyledi.

Mavs süperstarı, ekibin şu anki haliyle yalnızca birkaç aydır bir arada olduğunu ve buna rağmen büyük başarı elde ettiklerini sözlerine ekledi:

"Kendimi harika hissediyorum. Harika hamleler yaptık. Yalnızca beş aydır birlikteydik. Sahaya çıkan her adamla, tüm koçlarla ve perde arkasındaki herkesle gurur duyuyorum. Tabii ki Finalleri kazanamadık ama harika bir sezon geçirdik."

Doncic, yaşadığı zorluklara rağmen NBA Finalleri'nde iyi bir performans sergiledi ve beş maçta 29,2 sayı, 8,8 ribaund ve 5,6 asist ortalamaları yakaladı.