Luka Doncic, Golden State Warriors'a karşı şov yaptı

NBA'de Dallas Mavericks, American Airlines Center'da karşılaştığı Golden State Warriors'ı 116-113'lük skorla mağlup etti ve 10. galibiyetini aldı. Ligde 4 maç aradan sonra kazanan Dallas'ta Luka Doncic 41 sayı, 12 ribaund ve 12 asist ile triple double yaparken, Tim Hardaway Jr. 22 sayı, 4 ribaund ve Spencer Dinwiddie 14 sayı, 2 asistle mücadeleyi tamamladı.

Bu sezonki 11. yenilgisini alan Golden State Warriors'ta ise Stephen Curry 32 sayı, 5 asist, Jonathan Kuminga 14 sayı ve Draymond Green 12 sayı ile takımına katkıda bulundu.