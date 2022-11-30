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Spor

Luka Doncic, Golden State Warriors'a karşı şov yaptı

NBA'de Dallas Mavericks, evinde karşı karşıya geldiği Golden State Warriors'ı 116-113'lük skorla mağlup etti ve 4 maç sonra kazandı. Dallas'ta Sloven oyuncu Luka Doncic, 41 sayı, 12 ribaund ve 12 asist ile triple double yaptı.

30 Kasım 2022 Çarşamba 09:45 - Güncelleme:
Luka Doncic, Golden State Warriors'a karşı şov yaptı
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NBA'de Dallas Mavericks, American Airlines Center'da karşılaştığı Golden State Warriors'ı 116-113'lük skorla mağlup etti ve 10. galibiyetini aldı. Ligde 4 maç aradan sonra kazanan Dallas'ta Luka Doncic 41 sayı, 12 ribaund ve 12 asist ile triple double yaparken, Tim Hardaway Jr. 22 sayı, 4 ribaund ve Spencer Dinwiddie 14 sayı, 2 asistle mücadeleyi tamamladı.

Bu sezonki 11. yenilgisini alan Golden State Warriors'ta ise Stephen Curry 32 sayı, 5 asist, Jonathan Kuminga 14 sayı ve Draymond Green 12 sayı ile takımına katkıda bulundu.

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