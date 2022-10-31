Luka Doncic, Michael Jordan'dan sonra bir ilki başardı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) All-star oyuncu Luka Doncic'in 44 sayı, 5 asistle sürüklediği Dallas Mavericks, ağırladığı Orlando Magic'i 114-105 mağlup etti.

23 yaşındaki Doncic, bir NBA sezonundaki ilk 6 maçında da 30 sayı barajını geçen 6. oyuncu oldu. Bunu son olarak 1986-1987 sezonunda Michael Jordan başarmıştı.

SONUÇLAR

NBA'e 8 karşılaşmayla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:



Los Angeles Clippers-New Orleans Pelicans: 91-112

Boston Celtics-Washington Wizards: 112-94

Detroit Pistons-Golden State Warriors: 128-114

Cleveland Cavaliers-New York Knicks: 121-108

San Antonio Spurs-Minnesota Timberwolves: 107-98

Dallas Mavericks-Orlando Magic: 114-105

Phoenix Suns-Houston Rockets: 124-109

Los Angeles Lakers-Denver Nuggets: 121-110