Luka Doncic, NBA tarihine geçti

AA 05 Ağustos 2020 Çarşamba 11:09 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 11:09

Dallas Mavericks forması giyen Luka Doncic, bir karşılaşmada 30 sayı, 20 ribaunt, 10 asist barajını aşan en genç oyuncu olarak Amerikan Basketbol Ligi (NBA) tarihine geçti.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Dallas Mavericks, Sacramento Kings'i 114-110 yenerek bu sezonki 41. galibiyetini elde etti.

Dört ismin çift haneli skor ürettiği Mavericks'te Luka Doncic, 34 sayı, 20 ribaunt, 12 asistlik performansıyla öne çıktı. 21 yaşındaki Sloven oyun kurucu, bir NBA maçında 30 sayı, 20 ribaunt, 10 asist barajını geçen en genç oyuncu oldu.

ERSAN'IN "DOUBLE DOUBLE"I BUCKS'A YETMEDİ

Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın "double double" yaptığı karşılaşmada Brooklyn Nets'e 119-116 mağlup oldu.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 16, Kyle Korver 13 sayıyla oynarken, Ersan İlyasova ise 11 sayı ve 10 ribauntluk performans sergiledi.

Nets'te 26 sayı kaydeden Timothe Luwawu-Cabarrot, galibiyette başrol oynadı.

NBA'e 6 maçla devam edilecek.



SONUÇLAR

Milwaukee Bucks-Brooklyn Nets: 116-119

Sacramento Kings-Dallas Mavericks: 110-114

Los Angeles Clippers-Phoenix Suns:115-117

Indiana Pacers-Orlando Magic: 120-109

Miami Heat-Boston Celtics: 112-106

Portland Trail Blazers-Houston Rockets: 110-102