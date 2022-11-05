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Spor

Luka Doncic NBA tarihine geçti

Dallas Mavericks'in Toronto Raptors'ı 111-110 yendiği maçta 35 sayıyla oynayan Luka Doncic, Wilt Chamberlain'den sonra bir NBA sezonundaki ilk 8 maçında da 30 sayı barajını geçen 2. oyuncu oldu.

5 Kasım 2022 Cumartesi 10:44 - Güncelleme:
Luka Doncic NBA tarihine geçti
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) All-star oyuncu Luka Doncic'in 35 sayı, 8 ribaunt, 6 asistle sürüklediği Dallas Mavericks, ağırladığı Toronto Raptors'ı 111-110 yendi.

23 yaşındaki Doncic, Wilt Chamberlain'den sonra bir NBA sezonundaki ilk 8 maçında da 30 sayı barajını geçen 2. oyuncu oldu.

Efsanevi basketbolcu Chamberlain, 1959-60 sezonunun ilk 8, 1962-63 sezonunun ise ilk 23 karşılaşmasında 30 veya üstünde sayı atmıştı.

SONUÇLAR

NBA'e 12 karşılaşmayla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:

Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers: 88-112

Indiana Pacers-Miami Heat: 101-99

Washington Wizards-Brooklyn Nets: 86-128

Philadelphia 76ers-New York Knicks: 104-106

Boston Celtics-Chicago Bulls: 123-119

San Antonio Spurs-Los Angeles Clippers: 106-113

Memphis Grizzlies-Charlotte Hornets: 130-99

New Orleans Pelicans-Golden State Warriors: 114-105

Dallas Mavericks-Toronto Raptors: 111-110

Minnesota Timberwolves-Milwaukee Bucks: 102-115

Phoenix Suns-Portland Trail Blazers: 106-108

Los Angeles Lakers-Utah Jazz: 116-130

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