2 Aralık 2025 Salı
Spor

Luka Doncic: NBA'i çok fazla izlemiyorum

Los Angeles Lakers'ın Phoenix Suns karşısında aldığı mağlup olduğu maçın ardında Luka Doncic dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

2 Aralık 2025 Salı 12:26
Luka Doncic: NBA'i çok fazla izlemiyorum
Los Angeles Lakers'ın Phoenix Suns karşısında aldığı mağlubiyetle sona eren yedi maçlık galibiyet serisinin ardından Luka Doncic, Toronto Raptors maçı öncesi kendisine yöneltilen bir soruya verdiği yanıtla dikkat çekti.

Takımın en skorer ismi olmasına rağmen yüksek top kaybı nedeniyle mağlubiyette payı olduğunu söyleyen Doncic, saha dışındaki zamanlarında NBA'i pek takip etmediğini itiraf etti.

Raptors ile oynanacak mücadele öncesi yorum yapması istenen Doncic, "Dürüst olmak gerekirse NBA'i çok fazla izlemiyorum, üzgünüm," sözleriyle başladı.

Doncic, Raptors'ın derecesi, koçu ve oyun tarzı hakkında bilgi sahibi olduğunu belirterek,

"Nasıl bir dereceye sahip olduklarını biliyorum, nasıl bir koçları olduğunu biliyorum. Koçlarını seviyorum ve onları fiziksel bir basketbol oynamaya zorladığını biliyorum," dedi.

Yıldız oyuncu, genel anlamda NBA maçlarını çok takip etmese de Darko Rajaković'in Toronto'da yaptıklarının farkında olduğunu vurguladı.

