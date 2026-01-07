İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ocak 2026 Çarşamba / 19 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0592
  • EURO
    50,3881
  • ALTIN
    6162.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Luka Doncic ve LeBron James yıldızlaştı! Lakers deplasmanda kazandı
Spor

Luka Doncic ve LeBron James yıldızlaştı! Lakers deplasmanda kazandı

NBA'de Los Angeles Lakers, deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 111-103'lük skorla mağlup etti.

AA7 Ocak 2026 Çarşamba 10:15 - Güncelleme:
Luka Doncic ve LeBron James yıldızlaştı! Lakers deplasmanda kazandı
ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 111-103 yendi.

Smoothie King Center'da oynanan karşılaşmada Lakers adına Luka Doncic 30 sayı ve 10 asistle "double-double" yaparken, LeBron James 30 sayı, 8 asist ve 8 ribauntla oynadı.

Konuk takımda Deandre Ayton 18 sayı ve 11 ribauntla "double-double" ile mücadele ederken, Marcus Smart ise 13 sayı kaydetti.

Pelicans'ta ise Trey Murphy 42 sayı ile maçın en skorer ismi olurken, Derik Queen ise 10 sayı ve 13 ribaunt ile "double-double" yaptı.

INDİANA PACERS ÜST ÜSTE 13. MAĞLUBİYETİNİ YAŞADI

Gainbridge Fieldhouse'da oynanan karşılaşmada Indiana Pacers, konuk ettiği Cleveland Cavaliers'a 120-116 yenilerek üst üste 13. maçını kaybetti.

Cavaliers'ta Darius Garland 29 sayı, Evan Mobley 20 sayı, Jarrett Allen ise 19 sayı 12 ribauntla oynadı.

Pacers'ta ise Pascal Siakam 22 sayı, Jay Huff 20 sayı, Andrew Nembhard 15 sayı ve 11 asistle mücadele etti.

ÖNERİLEN VİDEO

Kontrolden çıkan tır eve daldı: Kaza anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.