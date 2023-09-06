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Spor

Luka Doncic'e servet!

Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic'in bir sonraki kontratında senelik 80 milyon dolar kazanabileceği iddia edildi.

6 Eylül 2023 Çarşamba 15:48 - Güncelleme:
Luka Doncic'e servet!
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Önümüzdeki sezon 40 milyon doların üzerinde gelir elde etmesi beklenen Doncic'in, bir sonraki sözleşmesinde bu miktarı ikiye katlama şansının olduğu öne sürüldü.

'The Lowe Post' isimli podcast'te yer alan ESPN'den Bobby Marks, Luka'nın bir sonraki sözleşmesini senelik olarak astronomik bir rakama imza atabileceğini söyledi:

"LUKA MUHTEMELEN İLK 80 MİLYON DOLARLIK ADAM OLACAK."

Marks ayrıca, Doncic'in bir sonraki kontratını 2025'te imzalamasının beklendiğini sözlerine ekledi. Mavericks yıldızı, son dört sezonda olduğu gibi önümüzdeki sezon da All-NBA kadrolarına seçilmesi halinde, 'supermax' kontratı imzalamaya hak kazanacak olan sekiz oyuncudan biri konumunda.

2023-24 sezonunda en yüksek maaşı, 51,9 milyon dolarla Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry'nin kazanacağı bildirilmişti.

Luka, geçtiğimiz sezonu maç başına 32,4 sayı ve 8,6 ribaund, 8,0 asist ve 1,4 top çalma ortalamalarıyla tamamlamıştı.

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