Luka Doncic'in 'triple-double'ı galibiyete yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Batı takımlarının uzatmaya giden diğer karşılaşmasında, Oklahoma City Thunder, deplasmanda Dallas Mavericks'i 117-111 yendi ve 6. maçında 3. kez kazandı.



Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 38 sayı, 9 asist ve 6 ribaunt, Luguentz Dort 16 sayı ve 6 ribaunt, Darius Bazley 15 sayı ve 8 ribaunt, Isaiah Joe 15 sayı, Jalen Williams 13 sayı ve 4 top çalmayla galibiyette pay sahibi oldu.

5. maçında üçüncü kez kaybeden Mavericks'te all-star Luka Doncic 31 sayı, 16 ribaunt ve 10 asist, Spencer Dinwiddie 20, Dorian Finney Smith 13, Dwight Powell 13 sayı, Christian Wood 11 sayı ve 7 ribauntla oynadı.

SONUÇLAR

NBA'e 7 maçla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:



Sacramento Kings - Miami Heat: 119-113

Charlotte Hornets - Golden State Warriors: 120-113 (uzatmada)

Brooklyn Nets - Indiana Pacers: 116-125

Milwaukee Bucks - Atlanta Hawks: 123-115

Chicago Bulls - Philadelphia 76ers: 109-114

Utah Jazz - Memphis Grizzlies: 124-123

Dallas Mavericks - Oklahoma City Thunder: 111-117 (uzatmada)