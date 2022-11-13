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Spor

Luka Doncic'ten 40 sayılık ''triple double''

Dallas Mavericks'in sahasında Portland Trail Blazers'ı 117-112 mağlup ettiği maçta, Luka Doncic kariyerinde 4. kez 40 sayılık 'triple double'a imza attı.

13 Kasım 2022 Pazar 11:05 - Güncelleme:
Luka Doncic'ten 40 sayılık ''triple double''
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Batı Konferansı'ndaki karşılaşmada Dallas Mavericks, sahasında Portland Trail Blazers'ı 117-112 mağlup etti.

Mavericks'in Sloven basketbolcusu Luka Doncic 42 sayı, 13 ribaunt, 10 asistle sahanın en etkili ismi oldu. 23 yaşındaki Doncic, kariyerinde 4. kez 40 sayılık "triple double"a imza attı.

Spencer Dinwiddie 20 sayı, 7 ribaunt, 6 asist ve Christian Wood 19 sayı, 5 ribauntluk katkıda bulundu.

Trail Blazers'ta Jerami Grant'in 37 sayı, 6 ribaunt, Damian Lillard'ın 29 sayı, 12 asist, 7 ribaunt ve Anfernee Simons'ın 24 sayı, 7 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

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