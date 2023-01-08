Luka Doncic'ten 9. ''triple-double''

Batı Konferansı'nda play-off hedefiyle sahaya çıkan iki takımdan Mavericks, konuk ettiği rakibini 10 sayı farkla geçerek son 10 maçında 8. kez kazandı.

Sezonun 23. galibiyetine imza atan Mavericks'te Luka Doncic 34 sayı, 10'ar ribaunt ve asistle bu sezon 9. kez "triple-double" yaptı. Christian Wood 28 sayı,6 ribaunt, Tim Hardaway 18 ve Jaden Hardy 15 sayıyla skora destek verdi.

Zion Williamson, Brandon Ingram ve CJ McCollum'un sakatlıkları nedeniyle forma giyemediği Pelicans'ta Jonas Valanciunas 25 sayı, 10 ribaunt, Naji Marshall 24 sayı, Herbert Jones 16 sayı, 6 ribaunt, 5 top çalma ve Jose Alvarado 14 sayı, 7 asist, 5 ribauntla mücadele etti.