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  • Luka Doncic'ten Alperen Şengün'ün takımına karşı ''triple-double''
Spor

Luka Doncic'ten Alperen Şengün'ün takımına karşı ''triple-double''

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, yıldız oyuncusu Luka Doncic'in 'triple-double' yaptığı maçta Houston Rockets'ı 129-114 yendi.

30 Aralık 2022 Cuma 10:52 - Güncelleme:
Luka Doncic'ten Alperen Şengün'ün takımına karşı ''triple-double''
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Mavericks, Doncic'in 35 sayı, 12 ribaunt, 13 asistle oynadığı mücadelede konuk ettiği Rockets'ı yenerek üst üste 5, sezonun 20. galibiyetini aldı.

Doncic, bir önceki maçta New York Knicks'i uzatmada 126-121 yendikleri karşılaşmada NBA tarihinde 60 sayı, 20 ribaunt ve üstü istatistikle "triple-double" yapan ilk oyuncu olmuştu.

Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün ise 16 dakika 50 saniye süre aldığı karşılaşmada 11 sayı, 6 ribaunt, 1 asistlik performans gösterdi.

Rockets'ta Jalen Green, 23 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu ama mağlubiyeti engelleyemedi.

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