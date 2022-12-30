Luka Doncic'ten Alperen Şengün'ün takımına karşı ''triple-double''

Mavericks, Doncic'in 35 sayı, 12 ribaunt, 13 asistle oynadığı mücadelede konuk ettiği Rockets'ı yenerek üst üste 5, sezonun 20. galibiyetini aldı.

Doncic, bir önceki maçta New York Knicks'i uzatmada 126-121 yendikleri karşılaşmada NBA tarihinde 60 sayı, 20 ribaunt ve üstü istatistikle "triple-double" yapan ilk oyuncu olmuştu.

Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün ise 16 dakika 50 saniye süre aldığı karşılaşmada 11 sayı, 6 ribaunt, 1 asistlik performans gösterdi.

Rockets'ta Jalen Green, 23 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu ama mağlubiyeti engelleyemedi.