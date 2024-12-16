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Spor

Luka Doncic'ten inanılmaz performans! Dallas, Warriors'ı devirdi

Dallas Mavericks, deplasmanda Golden State Warriors'ı Doncic'in 'triple-double'ı ile 143-133'lük skorla mağlup etti.

AA16 Aralık 2024 Pazartesi 10:28 - Güncelleme:
Luka Doncic'ten inanılmaz performans! Dallas, Warriors'ı devirdi
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, deplasmanda Golden State Warriors'ı 143-133 yendi.

NBA'de 7 maç yapıldı. Mavericks, Doncic'in 45 sayı, 11 ribaunt, 13 asistlik "triple-double" performansıyla Warriors deplasmanında galip geldi.

Sezonun 17. galibiyetini alan Mavericks'te Klay Thompson 29 ve Kyrie Irving 21 sayı attı.

Warriors'ta (14 galibiyet, 11 mağlubiyet) Andrew Wiggins 29, Stephen Curry 26 ve Draymond Green 21 sayı kaydetti.

Karşılaşmada üç sayı çizgisinin gerisinden Mavericks 21, Warriors ise 27 isabet buldu. Toplamda kaydedilen 48 üç sayı isabeti, NBA rekoru olarak kayıtlara geçti.

DAVİS'İN 40 SAYISI LAKERS'I GALİBİYETE TAŞIDI

Los Angeles Lakers, sahasında Memphis Grizzlies'i 116-110 mağlup etti.

Lakers'ta Anthony Davis 40 sayı, 16 ribaunt, Austin Reaves 19 sayı, 8 asist ve LeBron James 18 sayı, 8 ribaunt, 8 asistle sezonun 14. galibiyetine katkı sağladı.

Batı Konferansı ikincisi Grizzlies'te (18 galibiyet, 9 mağlubiyet) Jaren Jackson Jr 25 ve Ja Morant 20 sayı üretti.

SONUÇLAR

Indiana Pacers-New Orleans Pelicans: 119-104

Washington Wizards-Boston Celtics: 98-112

Orlando Magic-New York Knicks: 91-100

San Antonio Spurs-Minnesota Timberwolves: 92-106

Phoenix Suns-Portland Trail Blazers: 116-109

Golden State Warriors-Dallas Mavericks: 133-143

Los Angeles Lakers-Memphis Grizzlies: 116-110

  • Dallas Mavericks
  • Golden State Warriors

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