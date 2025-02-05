Luka Doncic'ten takas sonrası ilk açıklama

Dallas Mavericks'ten takas edildikten sonra katıldığı ilk basın toplantısında Doncic, şok edici takasın ardından hâlâ yeni bir takımda olmaya alışmaya çalıştığını itiraf etti:

"İlk gün gerçekten zordu... Son 48 saat, 1 ay gibi hissettirdi."

Doncic ayrıca Dallas'tan nasıl gönderildiğini hâlâ atlatamadığını belirtirken, Los Angeles'taki geleceği için sabırsızlandığını da sözlerine ekledi:

"Kariyerimin tamamını orada geçireceğimi düşünmüştüm. Sadakat benim için önemli bir kavramdır... Ama burada okyanus var. Lakers'ta oynayabileceğim. Bunu söyleyebilecek çok kişi yok."

Mavs, Pazar günü Doncic ve Maxi Kleber ile Markieff Morris'i yıldız oyuncu Anthony Davis, Max Christie ve 2029 birinci tur draft hakkı karşılığında Lakers'a takas ederek NBA dünyasını şok etmişti.

Dallas'ın kendisini neden takas ettiğine dair düşünceleri sorulduğunda, Doncic yalnızca: "Bir karar verdiler. Nedenini bilmiyorum." ifadelerini kullandı ve takası öğrendiğinde ilk tepkisini şu sözlerle açıkladı:

"Uyuyordum... 1 Nisan olup olmadığını görmek için telefonumu kontrol ettim."

Dallas genel menajeri Nico Harrison, anlaşmadan sonra Doncic için takas konusunda görüştüğü tek takımın Los Angeles olduğunu söylemişti. Ayrıca 25 yaşındaki yıldızın Mavs ile uzatma imzalamak istemediğini veya ayrılmak istediğini hiçbir zaman belirtmediğini de itiraf etmişti.

Doncic de bunu doğruladı ve takımla kontratını uzatmayı kabul etmeyeceğine dair bir işaret verip vermediği sorulduğunda "Kesinlikle hayır" yanıtını verdi.

Luka, son günlerde Dallas'tan "kondisyonunun yeteri kadar iyi olmadığına" dair gelen yorumlar hakkında "Bir şey söylemesem daha iyi" şeklinde yanıt verdi ve bunun kendisi için "büyük bir motivasyon" olduğunu da sözlerine ekledi.

Doncic, sol baldırındaki gerginlik nedeniyle Noel Günü'nden beri forma giyemiyor olsa da, iyileşme sürecini hızlandırdığı ve geri dönüşe yaklaştığı bildiriliyor. Bu sezon 22 maçta forma giyen Lakers'ın yeni yıldızı, 28,1 sayı, 8,3 ribaund ve 7,8 asist ortalamaları üretti.