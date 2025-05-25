Luka Modric: Bunu sonsuza dek saklayacağım

Real Madrid'in tecrübeli futbolcusu Luka Modric, eflatun beyazlılara veda etti. 39 yaşındaki Hırvat orta saha, "Bitti diye ağlamayın, yaşandı diye gülümseyin" dedi.

39 yaşındaki Hırvat yıldız "Asla gelmek istemediğim an geldi, uzun ama harika bir hikayeydi..." dedi.

Duygusal anlar yaşayan Luka Modric "Taraftarların sevgisi benim için en büyük ödül, en önemli şey. Bunu sonsuza dek saklayacağım." ifadelerini kullandı.

Luka Modric ayrıca "Bitti diye ağlamayın, yaşandı diye gülümseyin..." dedi.

Real Madrid'de 6 kez UEFA Şampiyonlar Ligi ve 4 kez de lig şampiyonluğu yaşayan kaptan Modric, 2018'de hem UEFA'da "Yılın Futbolcusu" hem de "Altın Top" (Ballon d'Or) ödülünü kazandı.