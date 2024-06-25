Luka Modric: Hayal kırıklığına uğradık

Avrupa Şampiyonası'nın B Grubu'nda İtalya ile 1-1 berabere kalan Hırvatistan'da takım kaptanı Luka Modric karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Futbolun acımasız olduğunu söyleyen Luka Modric şu ifadeleri kullandı:

"Ne söyleyeceğimi bilmiyorum, futbol bazen acımasızdır. Yine bunu gördük ama olan oldu. Bu golü hak etmedik. Taraftarlarımızdan şüphe etmedik, her zaman yanımızda olduklarını biliyorduk, teşekkür ederiz. Bir üst tura çıkmak için o zafer olmadığı için üzgünüz."

Luka Ivanusec işe şu sözleri söyledi:

"Boşluk hissediyorum, ne söyleyeceğimizi bilmiyoruz. Son dakikaya kadar her şey elimizdeydi ama şimdi söyleyecek sözüm yok. Hayal kırıklığına uğradık."