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Spor

Luka Modric: Hayal kırıklığına uğradık

Hırvatistan Milli Takım kaptanı Luka Modric, 1-1 berabere biten İtalya maçından sonra konuştu.

25 Haziran 2024 Salı 01:50 - Güncelleme:
Luka Modric: Hayal kırıklığına uğradık
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Avrupa Şampiyonası'nın B Grubu'nda İtalya ile 1-1 berabere kalan Hırvatistan'da takım kaptanı Luka Modric karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Futbolun acımasız olduğunu söyleyen Luka Modric şu ifadeleri kullandı:

"Ne söyleyeceğimi bilmiyorum, futbol bazen acımasızdır. Yine bunu gördük ama olan oldu. Bu golü hak etmedik. Taraftarlarımızdan şüphe etmedik, her zaman yanımızda olduklarını biliyorduk, teşekkür ederiz. Bir üst tura çıkmak için o zafer olmadığı için üzgünüz."

Luka Ivanusec işe şu sözleri söyledi:

"Boşluk hissediyorum, ne söyleyeceğimizi bilmiyoruz. Son dakikaya kadar her şey elimizdeydi ama şimdi söyleyecek sözüm yok. Hayal kırıklığına uğradık."

  • Luka Modric
  • Hırvatistan Milli Takım
  • İtalya maçı

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