Luka Modric, Lionel Messi'nin yanına gidebilir

38 yaşına yeni giren Hırvat oyuncu Luka Modric, eflatun-beyazlı formayla son kez forma giyecek gibi duruyor. 2018 yılında Ballon d'Or ve 'En İyi Oyuncu' ödülünü kazanan orta saha oyuncusu, son yaz transfer döneminde birçok teklif aldı ancak her zaman her şeyi kazandığı kulüpte devam etmeyi tercih etmişti.

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Madrid'den ayrılmayı reddetmesine rağmen teklifi masada tutmaya devam eden bir takım var. Lionel Messi'nin de formasını giydiği Inter Miami, Luka Modric'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

Real Madrid ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hırvat yıldız Luka Modric'in yaz transfer döneminde Lionel Messi'nin de formasını giyeceği Inter Miami'ye transfer olacağı yönündeki iddialar her geçen gün artarken, söylentilere Real Madrid'in eski yıldızı Pedja Mijatovic de dahil oldu ve Inter Miami'nin bu transfer için girişimlere başladığını söyledi.

"BECKHAM İLE YEMEK YEDİ"

Messi'nin Florida'daki hayatında bir başka Ballon d'Or ödüllü oyuncu daha istediği ve bu doğrultuda Modric'i önerdiğini belirten Mijatovic, "Modric MLS'teki birçok takımdan teklif aldı ama en çok isteyen takım Inter Miami. Suudi Arabistan da ona teklif yapılan bir başka ülkeydi ama o Madrid'de kalmak istedi. Messi bu transferle bizzat ilgilendi. Inter Miami'nin sahibi David Beckham ve Madric birkaç gün önce Hırvatistan'da buluşup yemek yedi" ifadelerini kullandı.

David Beckham'ın, Luka Modric transferi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamasına kesin gözüyle bakılıyor.