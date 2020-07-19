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Spor

Luka Modric ve Hakimi'den Erzurumspor mesajı

Dünyaca ünlü futbolcular, Süper Lig'e yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u kutlamaya devam ediyor. Ribery ve Benzema'dan sonra Luka Modric ve Achraf Hakimi de mavi beyazlı kulübü tebrik etti.

IHA19 Temmuz 2020 Pazar 12:29 - Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 12:29
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Ribery ve Benzema’dan sonra Modric ve Hakimi’de Süper Lig’e yükselen BB Erzurumspor’u tebrik etti.

TFF 1. Lig’in 34. hafta maçında Ümraniyespor’u 4-1 mağlup ederek Hatayspor’dan sonra Süper Lig’e çıkan ikinci takım olan BB Erzumspor’u dünyaca ünlü futbolcular tebrik etmeye devam ediyor. Frank Ribery ve İspanyol devi Real Madrid’in forveti Karim Benzema dün Erzurumspor’u şampiyonluğundan dolayı tebrik etmişti. Bugün de Borussia Dortmund forması giyen Achraf Hakimi ve Real Madrid’in yıldızı Luka Modric, Erzurumspor’u tebrik eden diğer yıldızlar oldu.

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