Luka Modric: Yaş sadece bir sayıdır

Dünya futbolunun efsane ismi Luka Modric, 40 yaşına girdikten sonra sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Modric, birçok takım arkadaşı gibi yaşlanmayı ve emekli olmayı reddederek futbolun Peter Pan'ı haline geldi ve 40 yaşında hala güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor. Hırvat milli oyuncu, Los Blancos'ta geçirdiği büyük başarının ardından AC Milan'a bonservissiz transfer oldu.

Modric, ne zaman emekli olmayı planladığına dair hiçbir ipucu vermedi ve parlak kariyerinin tadını biraz daha çıkarmak istemesi konusunda onu kim suçlayabilir ki? Altı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, altı Kulüpler Dünya Kupası, dört La Liga şampiyonluğu ve Ballon d'Or kazandı.

Modric, sosyal medya platformu X'e yaptığı açıklamada, "Yaş sadece bir sayıdır" ifadesini kullandı.