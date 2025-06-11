Futbol tarihinin en büyük orta saha oyuncularından biri olan Luka Modric, Hırvatistan'ın Çek Cumhuriyeti'ne karşı aldığı 5-1'lik galibiyette gol ve asistle öne çıktı. Ancak tecrübeli yıldız, maç sonrası en büyük övgüyü başka bir isme ayırdı.

Ülke basınına konuşan Modric, PSG'nin Portekizli orta saha oyuncusu Vitinha'dan övgüyle bahsetti.

Onu çok sevdiğini belirten Hırvat futbolcu, "Olağanüstü bir sezon geçirdi. Tüm takımı yükselten türden bir oyuncu, her takımın ihtiyaç duyduğu bir oyun kurucu. PSG'de Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak bunu kanıtladı. Aynısını Portekiz'le de yaptı: Milletler Ligi yarı finalinde tüm niteliklerini göstererek yine büyük bir etki yarattı." dedi.

Modric sözlerine şöyle devam etti: "Bence Vitinha bu sezon dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri, hatta en iyisi. Topu mükemmel kontrol ediyor, olağanüstü bir görüşe sahip ve oyun tarzını gerçekten takdir ediyorum."