Luka, NBA tarihinin en büyük sözleşmesini imzalamaya hazırlanıyor

Doncic, 2023-24 sezonunda All-NBA ödüllerini kazanmasına bağlı olarak, 'süpermaksimum' kontrat uzatması yoluyla tek sezonda 70 milyon dolar kazanarak NBA tarihi yazma yolunda ilerliyor.

ESPN'den Bobby Marks, Doncic'in NBA tarihinde tek bir sezonda 70 milyon dolar gibi yüklü bir gelir elde etme şansı olan ilk oyuncu olma yolunda ilerlediğini kaydetti.

Dudak uçuklatan bu rakamın, Doncic'in 2023-24 sezonunda All-NBA kadrosuna seçilmesine bağlı olarak geldiği ve bunun da kendisini 318 milyon dolar olarak tahmin edilen beş yıllık süpermaksimum uzatma kontratını almaya hak sahibi yaptığı belirtildi.

Marks, maaş üst sınırının önümüzdeki üç yıl içinde yıllık maksimum yüzde 10'luk bir artış yaşaması halinde Doncic'in uzatmasının 367,5 milyon dolara çıkabileceği yönündeki ilgi çekici olasılığı da gündeme getirdi. Bu durumda kontratın son yılının 83,6 milyon dolara çıkabileceği öne sürüldü.

Doncic bu sezon 70 maçta 33.9 sayı, 9.8 asist ve 9.2 ribaund ortalamaları yakaladı.