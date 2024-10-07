Luka Sucic'in muhteşem golü Atletico Madrid'i yıktı!

İspanya Ligi'nde 9. hafta maçında Real Sociedad ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle bitti.

Atletico Madrid maçın ilk dakikasında Julian Alvarez'in golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti.

Real Sociedad maçın 84. dakikasında Luka Sucic'in şahane golüyle durumu 1-1 yaptı ve kalan bölümde başka gol olmadı.

Türkiye'de daha önce Trabzonspor forması giyen Alexander Sörloth, Atletico Madrid'de 75. dakikada oyuna girdi.

Bu beraberliğin ardından Atletico Madrid 17, Real Sociedad 9 puana ulaştı.

İspanya Ligi'nde milli aranın ardından Real Sociedad, Girona deplasmanına konuk olacak. Atletico Madrid, Leganes'i ağırlayacak.