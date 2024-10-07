İSTANBUL 24°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ekim 2024 Pazartesi / 4 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2779
  • EURO
    37,634
  • ALTIN
    2920.43
  • BIST100
    9109.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Luka Sucic'in muhteşem golü Atletico Madrid'i yıktı!
Spor

Luka Sucic'in muhteşem golü Atletico Madrid'i yıktı!

İspanya Ligi'nde 9. hafta maçında Real Sociedad ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle bitti.

7 Ekim 2024 Pazartesi 00:48 - Güncelleme:
Luka Sucic'in muhteşem golü Atletico Madrid'i yıktı!
ABONE OL

İspanya Ligi'nde 9. hafta maçında Real Sociedad ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle bitti.

Atletico Madrid maçın ilk dakikasında Julian Alvarez'in golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti.

Real Sociedad maçın 84. dakikasında Luka Sucic'in şahane golüyle durumu 1-1 yaptı ve kalan bölümde başka gol olmadı.

Türkiye'de daha önce Trabzonspor forması giyen Alexander Sörloth, Atletico Madrid'de 75. dakikada oyuna girdi.

Bu beraberliğin ardından Atletico Madrid 17, Real Sociedad 9 puana ulaştı.

İspanya Ligi'nde milli aranın ardından Real Sociedad, Girona deplasmanına konuk olacak. Atletico Madrid, Leganes'i ağırlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.