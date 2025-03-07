İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mart 2025 Cuma / 8 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4428
  • EURO
    39,5771
  • ALTIN
    3420.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Lukaku'dan Mourinho açıklaması: Asla!
Spor

Lukaku'dan Mourinho açıklaması: Asla!

Napoli'de forma giyen Belçikalı golcü Romelu Lukaku, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi7 Mart 2025 Cuma 14:47 - Güncelleme:
Lukaku'dan Mourinho açıklaması: Asla!
ABONE OL

Napoli forması giyen Romelu Lukaku, verdiği röportajda Jose Mourinho ile ilgili konuştu.

"SORUN YOKTU"

Belçikalı golcü, geçen sezon Roma'da birlikte çalıştıkları Mourinho ile aralarında sorun yaşandığı iddialarını kesin bir dille yalanladı. Lukaku, söz konusu iddia için, "Kesinlikle hayır." yanıtını verdi.

Mourinho ile ilgili açıklamalarına devam eden Lukaku, "Mourinho ile iki kez çalıştım. (Manchester United ve Roma) O bir kazanan." dedi.

"ASLA KÖTÜ KONUŞMAM"

Portekizli teknik adamın Roma dönemi için de konuşan Lukaku, "Onunla kim olduğunu bilmediğim birisi arasında bir şeyler yaşandı ve ben bu işe karışmak istemedim. Jose hakkında asla kötü konuşmayacağım. Roma'da üst düzey bir takımı yoktu ama sonuna kadar gitti." diye konuştu.

"EN İYİSİNİ DİLİYORUM"

31 yaşındaki futbolcu, son olarak, "Türkiye'de de harika işler yapıyor. Mourinho'ya her zaman en iyisini diliyorum." sözlerini sarf etti.

Napoli'de bu sezon 27 maçta süre bulan Lukaku, 9 gol attı ve 8 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.