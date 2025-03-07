Lukaku'dan Mourinho açıklaması: Asla!

Napoli forması giyen Romelu Lukaku, verdiği röportajda Jose Mourinho ile ilgili konuştu.

"SORUN YOKTU"

Belçikalı golcü, geçen sezon Roma'da birlikte çalıştıkları Mourinho ile aralarında sorun yaşandığı iddialarını kesin bir dille yalanladı. Lukaku, söz konusu iddia için, "Kesinlikle hayır." yanıtını verdi.

Mourinho ile ilgili açıklamalarına devam eden Lukaku, "Mourinho ile iki kez çalıştım. (Manchester United ve Roma) O bir kazanan." dedi.

"ASLA KÖTÜ KONUŞMAM"

Portekizli teknik adamın Roma dönemi için de konuşan Lukaku, "Onunla kim olduğunu bilmediğim birisi arasında bir şeyler yaşandı ve ben bu işe karışmak istemedim. Jose hakkında asla kötü konuşmayacağım. Roma'da üst düzey bir takımı yoktu ama sonuna kadar gitti." diye konuştu.

"EN İYİSİNİ DİLİYORUM"

31 yaşındaki futbolcu, son olarak, "Türkiye'de de harika işler yapıyor. Mourinho'ya her zaman en iyisini diliyorum." sözlerini sarf etti.

Napoli'de bu sezon 27 maçta süre bulan Lukaku, 9 gol attı ve 8 asist yaptı.