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Spor

Lukaku'nun yerine Michy Batshuayi! Belçikalı yıldıza Inter kancası

Fenerbahçe'den ayrılığı bir süredir gündemde olan Michy Batshuayi için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İtalyan ekibi Inter, Romelu Lukaku'nun yerini Belçikalı golcü ile doldurmayı planlıyor. İşte detaylar...

19 Kasım 2023 Pazar 13:26 - Güncelleme:
Lukaku'nun yerine Michy Batshuayi! Belçikalı yıldıza Inter kancası
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Fenerbahçe forması giyen Michy Batshuayi için İtalya'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi.

LUKAKU YERİNE BATSHUAYI

İtalyan basını, Romelu Lukaku'yu Roma'ya gönderdiği için pişman olan Inter'in uygun maliyeti sebebiyle Michy Batshuayi'yi istediğini yazdı. Belçikalı'nın Lautaro'yu tamamlayabilecek bir forvet olduğu vurgulandı.

BU SEZON GERİ PLANDA KALDI

Geçen sezon Jorge Jesus döneminde çift forvetli sistemde fırtına gibi esen Michy Batshuayi, İsmail Kartal döneminde yeni sistemle birlikte geri plana düştü.

YÖNETİM KARAR DEĞİŞTİRDİ

Sezon başında önemli teklifleri kabul etmeyen sarı-lacivertliler, devre arasında değerini bulması halinde Batshuayi'yi bu sefer göndermek istiyor. Son aday ise İtalyan devi Inter oldu...

"KALİTELİ BİR ÇÖZÜM"

İtalyan basınında yer alan haberde; "Lukaku krizi çözülemiyor. İhanetlerle biten yoğun bir aşk oldu. Yerini yavaş yavaş Marcus Thuram alıyor. Ancak Fenerbahçe'nin forveti Michy Batshuayi, Inter hücum hattı için bir fikir olabilir. Lautaro'nun alternatifi Marcus Thuram. Ancak diğer alternatif isimler Arnautovic ve Sanchez takıma bir garanti vermiyor. Bu boşluğu kapatmak için bir çalışma var. Pazar araştırması yapılıyor. Değerlendirilen profil; Belçika'nın 'Altın jenerasyon' kadrosundan Michy Batshuayi. Son zamanlarda biraz kayıp yaşayan, ancak halen genç sayılan ve her zaman gol katkısı verebilen, Chelsea'de ve Belçika Milli Takımı'nda Romelu Lukaku'nun bir kopyası gibi, tamamlayıcısı görülen bir forvet oyuncusu. Inter'in ihtiyaç duyulan eksiğini tamamlaması için düşük maliyetli ve kaliteli bir çözüm olarak görülüyor." ifadeleri yer aldı.

BU SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe forması altında bu sezon 15 maçta süre bulan Batshuayi, 4 gol attı ve 3 asist yaptı.

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