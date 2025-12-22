İSTANBUL 12°C / 8°C
22 Aralık 2025 Pazartesi
  • Lukas Podolski: Bu sevgiyi tattığım için çok mutluyum
Spor

Lukas Podolski: Bu sevgiyi tattığım için çok mutluyum

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmayı tribünden takip eden eski sarı-kırmızılı futbolcu Lukas Podolski, gördüğü ilgi ve atmosferden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

22 Aralık 2025 Pazartesi 00:56
Galatasaray, sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 3-0'lık skorla mağlup etti.

Galatasaray eski futbolcusu Lukas Podolski karşılaşmayı tribünden izledi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Podolski, "Ben buraya gelmeyi çok seviyorum. Buradaki atmosfer, buradaki samimiyet çok değerli." ifadelerini kullandı.

Eski Alman milli oyuncusu, "Burada insanların benimle fotoğraf çektirmesi, bana yakınlık göstermesi, ismimi bağırması; burada olduğum sürece çok yanlış şeyler yapmadığımı gösteriyor aslında. Bu sevgiyi tattığım için çok mutluyum." dedi.

