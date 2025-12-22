Lukas Podolski: Bu sevgiyi tattığım için çok mutluyum

Galatasaray, sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 3-0'lık skorla mağlup etti.

Galatasaray eski futbolcusu Lukas Podolski karşılaşmayı tribünden izledi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Podolski, "Ben buraya gelmeyi çok seviyorum. Buradaki atmosfer, buradaki samimiyet çok değerli." ifadelerini kullandı.

Eski Alman milli oyuncusu, "Burada insanların benimle fotoğraf çektirmesi, bana yakınlık göstermesi, ismimi bağırması; burada olduğum sürece çok yanlış şeyler yapmadığımı gösteriyor aslında. Bu sevgiyi tattığım için çok mutluyum." dedi.