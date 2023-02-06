Lukas Podolski: Geçmiş olsun Türkiye

Süper Lig'de geçtiğimiz yıllarda Galatasaray ve Antalyaspor'da forma giyen Alman futbolcu Lukas Podolski, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremin ardından, sosyal medya hesabından Türkçe olarak geçmiş olsun mesajı yayımladı.

İşte Lukas Podolski'nin mesajı:

Geçmiş olsun Türkiye. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, tüm yaralılara acil şifalar diliyorum. Kalbim sizinle...