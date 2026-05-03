  • Lukas Podolski'den 54 yıllık kupa hasretine son veren zafer!
Lukas Podolski'den 54 yıllık kupa hasretine son veren zafer!

Bir dönem ülkemizde Galatasaray ve Antalyaspor formaları giyen Lukas Podolski, formasını giydiği Gornik Zabrze ile 54 yıl aranın ardından Polonya Kupası'nı kazandı.

HABER MERKEZİ3 Mayıs 2026 Pazar 21:39 - Güncelleme:
Galatasaray'ın eski futbolcusu Lukas Podolski, çocukluk hayali olan Gornik Zabrze formasıyla Polonya Kupası'nı kazanarak aktif futbolculuk kariyerini resmen sonlandırdı.

Polonya Kupası final müsabakasında Rakow Czestochowa ile karşı karşıya gelen Gornik Zabrze, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak kupanın sahibi oldu.

2021 yılında çocukluk aşkı olan Gornik Zabrze'ye transfer olan ve aktif futbol yaşantısını bu kulüpte tamamlamak istediğini daha önce kamuoyuna duyuran 40 yaşındaki Podolski, final mücadelesinin 89. dakikasında oyuna dahil oldu.

54 YILLIK KUPA HASRETİ SONRA ERDİ

Elde edilen bu zafer, Gornik Zabrze kulübü tarihi açısından istatistiksel bir önem taşıyor. Sahadan 2-0 galip ayrılan kulüp, 1972 yılından bu yana tam 54 yıl sonra Polonya Kupası'nı müzesine götürmeyi başardı. Alınan bu sonuç, aynı zamanda Polonya ekibinin tüm resmi turnuvalardaki 38 yıllık genel kupa hasretini de noktalamış oldu.

5 FARKLI ÜLKEDE 5 KUPA

Profesyonel kariyeri boyunca birçok farklı kıta ve üst düzey ligde forma giyen Lukas Podolski, elde ettiği bu son zaferle birlikte 5 farklı ülkede 5 yerel kupa kazanma başarısı gösterdi. Alman futbolcunun kariyeri boyunca havaya kaldırdığı ulusal kupalar şu şekilde sıralandı:

2008: DFB-Pokal (Almanya) – Bayern Münih

2014: FA Cup (İngiltere) – Arsenal

2016: Türkiye Kupası (Türkiye) – Galatasaray

2019: Emperor's Cup (Japonya) – Vissel Kobe

2026: Puchar Polski (Polonya) – Gornik Zabrze

