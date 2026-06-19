Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda karşılaşacağı Gornik Zabrze'nin sahibi Lukas Podolski, sarı-lacivertlilerle oynanacak eşleşme hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Alman futbol adamı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Futbol bazen garip ve komik olabiliyor. Gornik Zabrze'nin sahibi olarak çıkacağım ilk resmî maç Türkiye'de, Fenerbahçe'ye karşı olması ayrı bir anlam taşıyor.

Futbolun en büyük derbilerinden birinin parçası olmuş ve Galatasaray'ı gururla temsil etmiş biri olarak bu benim için çok özel bir an. Belki de emeklilik biraz daha bekleyebilir; kramponları yeniden giyip sahaya dönme ve bir kez daha mücadele etme zamanı gelmiştir!"