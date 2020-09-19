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Spor

Lukas Podolski'den Gökdeniz Bayrakdar sözleri

Antalyaspor'da Lukas Podolski Beşiktaş maçının ardından karşılaşmayı değerlendirdi. Yıldız isim maçta beraberlik golünü atan Gökdeniz Bayrakdar için, 'Savaşan, her topa müdahale etmek isteyen, arzulu bir oyuncu. Önümüzdeki haftalardaki performansının sonrasında konuşuruz' dedi.

19 Eylül 2020 Cumartesi 22:36 - Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 22:36
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Antalyaspor'da yıldız oyuncu Lukas Podolski, maçı değerlendirdi.  Tecrübeli oyuncu, "Son dakikalarda attığımız golü hak ettik, sevindik. Maçın özellikle 2. yarısında bambaşka bir Antalyaspor vardı. Son günlerde yaşanan korona sürecinden sonra bu puana ihtiyacımız vardı. Dışarıda alınmış bir puan olarak bakmamız gerekiyor, önümüze bakıyoruz." diye konuştu.

Golü atan Gökdeniz Bayrakdar ile ilgili görüşleri sorulan Podolski, "Öncelikle bekleyelim, hemen havaya girmeye gerek yok ama sokaktan geldiği her halinden belli. Savaşan, her topa müdahale etmek isteyen, arzulu bir oyuncu. Önümüzdeki haftalardaki performansının sonrasında konuşuruz. İlk maçında ilk golü olması önemliydi tabii ki" dedi.

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