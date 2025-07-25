Luke Shaw için veda zamanı

Manchester United'ın tecrübeli defans oyuncusu Luke Shaw'un, bu yaz takımdan ayrılabileceği öne sürüldü. The Sun'ın haberine göre 30 yaşındaki İngiliz futbolcu, Suudi Arabistan kulüplerinden gelen yoğun ilgiyi dikkate alıyor ve tekliflere açık.

Geçtiğimiz iki sezonu sakatlıklarla geçiren Shaw, yalnızca 12 maçta forma giyebildi. United'daki geleceği, Patrick Dorgu, Diogo Dalot ve yeni transfer Diego Leon ile artan rekabet nedeniyle daha da belirsiz hale geldi. Ayrıca merkez savunmadaki derinlik, Shaw'un ilk 11 şansını zorluyor.

Kulübe yakın kaynaklar, oyuncunun United kariyerinin sonuna yaklaştığını düşündüğünü ve sözleşmesinin bitmesine iki yıl kaldığını ifade ediyor.