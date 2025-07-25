İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Temmuz 2025 Cuma / 30 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,5529
  • EURO
    47,6079
  • ALTIN
    4342.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Luke Shaw için veda zamanı

Manchester United'da 11. sezonuna hazırlanan Luke Shaw'un, Suudi Arabistan ekiplerinden gelen teklifleri değerlendirdiği belirtiliyor.

Haber Merkezi25 Temmuz 2025 Cuma 18:17 - Güncelleme:
Luke Shaw için veda zamanı
ABONE OL

Manchester United'ın tecrübeli defans oyuncusu Luke Shaw'un, bu yaz takımdan ayrılabileceği öne sürüldü. The Sun'ın haberine göre 30 yaşındaki İngiliz futbolcu, Suudi Arabistan kulüplerinden gelen yoğun ilgiyi dikkate alıyor ve tekliflere açık.

Geçtiğimiz iki sezonu sakatlıklarla geçiren Shaw, yalnızca 12 maçta forma giyebildi. United'daki geleceği, Patrick Dorgu, Diogo Dalot ve yeni transfer Diego Leon ile artan rekabet nedeniyle daha da belirsiz hale geldi. Ayrıca merkez savunmadaki derinlik, Shaw'un ilk 11 şansını zorluyor.

Kulübe yakın kaynaklar, oyuncunun United kariyerinin sonuna yaklaştığını düşündüğünü ve sözleşmesinin bitmesine iki yıl kaldığını ifade ediyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te 4 kadın müşteri gibi geldi çantaları çaldı! Hırsızlık anları kameralarda...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.