Luke Shaw kaybedilen kupanın ardından takım arkadaşlarını eleştirdi

UEFA Avrupa Ligi'nde iki Premier Lig ekibinin karşı karşıya geldiği dev finalde Tottenham, Manchester United'ı Brennan Johnson'ın golüyle mağlup ederek şampiyon oldu.

Premier Lig'de kötü bir sezon geçiren ve 17. sırada yer alan Tottenham, Avrupa Ligi zaferiyle gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer almaya hak kazandı.

Sezona Erik ten Hag yönetiminde başlayan ancak alınan kötü sonuçların ardından teknik direktörlük için Ruben Amorim'le anlaşan Manchester United'da ise istenen sonuçla henüz gelmedi.

Amorim'le birlikte de kötü bir performansını sürdüren Manchester United, sezonu kupayla tamamlama şansını kaybetti. Ligde 16. sırada bulunan Ruben Amorim'in ekibi, gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edemeyecek.

Manchester United'ın deneyimli futbolcusu Luke Shaw, Avrupa Ligi finalinin ardından taraftarlardan özür dilerken takıma yönelik eleştirilerde bulundu.

Shaw, "Sezonu kelimelerle anlatmak zor ama Manchester United gibi bir kulüp için bunun yeterince iyi olmadığını düşünüyorum. Ben ve sanırım hepimiz bu gece kendimizi sorgulamalıyız. Burada olmak için yeterince iyi miyiz? Bu sezon, kabul edilebilir değil. Bunu biliyoruz ve bu bize bağlı." dedi.

İngiliz futbolcu ayrıca şunları söyledi, "Başka bir şey söylemek gerçekten zor. Bence kendimize bakmalıyız. Bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Bunun çoğunun zihniyetle ilgili olduğunu düşünüyorum. Futbolda öz güven çok önemli bir şey. Bence bu sezon birçok kez maçlara kazanabileceğimize inanmadan çıktık. Premier Lig'in zirvesinde olmalı ve büyük kupalar için mücadele etmeli. Şu anda bunu söylemek zor ama biz buna yakın değiliz."