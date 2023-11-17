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Spor

Lüksemburg evinde farklı galip!

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri J Grubu'nda Lüksemburg, Bosna-Hersek'i konuk etti. Ev sahibi ekip karşılaşmayı 4-1 kazanarak, 3 puanı hanesine yazdırdı.

17 Kasım 2023 Cuma 01:03 - Güncelleme:
Lüksemburg evinde farklı galip!
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EURO 2024 Elemeleri J Grubu 9. hafta karşılaşmasında Lüksemburg sahasında ağırladığı Bosna-Hersek'i 4-1 mağlup etmeyi başardı.

Lüksemburg'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Mathias Olesen, 30 ve 90. dakikalarda Gerson Rodrigues ve 55. dakikada Nihad Mujakic (Kendi kalesine) kaydetti. Bosna Hersek'in tek golünü ise 90+3. dakikada Renato Gojkovic attı.

Lüksemburg bu galibiyetle beraber puanını 14'e çıkarırken, Bosna-Hersek ise 9 puanda kaldı.

Lüksemburg 19 Kasım tarihindeki bir sonraki maçında deplasmanda Lihtenştayn'a konuk olurken, Bosna-Hersek'te aynı tarihte sahasında Slovakya'yı ağırlayacak.

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