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Spor

Lüksemburg Futbol Federasyonundan, TFF'ye ziyaret

UEFA Uluslar Ligi'nde bu akşam oynanacak Türkiye - Lüksemburg maçı öncesinde, iki ülkenin futbol federasyonlarının yöneticileri bir araya geldi.

IHA22 Eylül 2022 Perşembe 17:08 - Güncelleme:
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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Lüksemburg Futbol Federasyonu Başkanı Paul Philipp, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleşen görüşmeye TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen, Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Yönetim Kurulu Üyesi Talat Papatya, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, TFF Dış İlişkiler Kurulu Başkanı Şevki Mütevellioğlu ve Lüksemburg Futbol Federasyonu yetkilileri katıldı.

Başkan Mehmet Büyükekşi, Lüksemburg heyetini Riva'da ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti belirtti. Buluşmada federasyon başkanları maç için birbirlerine şans diledi.

Ziyarette Mehmet Büyükekşi, Paul Philipp'e A Milli Takım forması takdim etti.

  • türkiye-lüksemburg
  • paul philipp

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