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Spor

Lüksemburg Milli Takımı, Türkiye maçına hazır

Lüksemburg Milli Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta evinde Türkiye'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA10 Haziran 2022 Cuma 19:02 - Güncelleme:
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UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta yarın Türkiye'yi konuk edecek Lüksemburg Milli Takımı hazırlıklarını tamamladı.

Lüksemburg Stadı'nda teknik direktör Luc Holtz yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Lüksemburg'da sakatlığı bulunan Edvin Muratovic antrenmanda yer almadı.

İdman, teknik direktör Holtz'un oyuncularıyla yaptığı konuşmayla başladı. Antrenman, koşu ve pas çalışmasıyla sürdü. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Türkiye karşılaşmasının taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.

Lüksemburg ile Türkiye arasında oynanacak karşılaşma, yarın TSİ 21.45'te başlayacak.

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