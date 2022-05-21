Lüksemburg'un hocası Luc Holtz, Türkiye maçının aday kadrosunu açıkladı

Lüksemburg Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Luc Holtz, Türkiye'yi ağırlayacakları maçın 26 kişilik aday kadrosunu belirledi.
Lüksemburg'un aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Kaleci: Anthony Moris (Union Saint-Gilloise), Ralph Schon (FC Wiltz 71), Lucas Fox (F91 Dudelange)
Defans: Laurent Jans (Sparta Rotterdam), Mica Pinto (Sparta Rotterdam), Enes Mahmutovic (PFC CSKA Sofia), Maxime Chanot (New York City FC), Dirk Carlson (FC Erzgebirge Aue), Marvin Martins (FK Austria Wien), Sofiane Ikene (F91 Dudelange), Fabio Lohei (FC Metz), Lars Gerson (Kongsvinger IL)
Orta Saha: Leandro Barreiro (1. FSV Mainz 05), Danel Sinani (Huddersfield Town AFC), Sébastien Thill (FC Sheriff Tiraspol), Christopher Martins (FK Spartak Moskva), Olivier Thill (Eyüpspor), Vincent Thill (Örebro SK), Florian Bohnert (FC Progrès Niederkorn), Mathias Olesen (1. FC Köln)
Forvet: Gerson Rodrigues (Eyüpspor), Maurice Deville (SV Sandhausen), Yvandro Borges (Borussia Mönchengladbach), Edvin Muratovic (F91 Dudelange), Michael Omosanya (CS Fola Esch), Alessio Curci (1. FSV Mainz 05)
Lüksemburg ile Türkiye arasında 11 Haziran'da Lüksemburg Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.