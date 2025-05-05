İSTANBUL 26°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mayıs 2025 Pazartesi / 8 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,559
  • EURO
    43,6871
  • ALTIN
    4130.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Lundstram'dan Galatasaray sözleri: Heyecanlıyız, sabırsızlıkla bekliyoruz
Spor

Lundstram'dan Galatasaray sözleri: Heyecanlıyız, sabırsızlıkla bekliyoruz

Trabzonspor'un Kasımpaşa deplasmanında 1-1 berabere kaldığı mücadelenin ardından John Lundstram, açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi5 Mayıs 2025 Pazartesi 22:26 - Güncelleme:
Lundstram'dan Galatasaray sözleri: Heyecanlıyız, sabırsızlıkla bekliyoruz
ABONE OL

Trabzonspor'un Kasımpaşa deplasmanında 1-1 berabere kaldığı mücadelenin ardından John Lundstram, açıklamalarda bulundu.

"HER DEPLASMAN ZOR"

Ligdeki her deplasmanın zor olduğunu belirten Lundstram, "Çok zor bir maçtı. Bunun bilincindeydik. Bu ligdeki her deplasman zor. Yeni hocamızla bir gelişim süreci içerisindeyiz. Bu sene en iyi mücadelemizi gösterip önümüzdeki sene şampiyonluk mücadelesi verebileceğimizi göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Lundstram, ligde ve kupada Galatasaray ile oynayacakları maçlar için yaptığı açıklamada "Heyecanlıyız, sabırsızlıkla bekliyoruz. Arka arkaya önemli maçlar oynayacağız. Türkiye Kupası finalini heyecanla bekliyorum çünkü Türkiye'de oynayacağım ilk final olacak." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.