Lung'dan Galatasaray cevabı

31 Temmuz 2020 Cuma 22:25 - Güncelleme: 31 Temmuz 2020 Cuma 22:25

Kayserispor ve Romanya Milli Takımı kalecisi Silviu Lung, Süper Lig'deki geleceği, Galatasaray iddiaları ve diğer konular üzerine konuştu.

Başarılı eldiven Lung: "Kesinlikle Türkiye'de oynamaya devam etmek istiyorum. Kayseri ile sözleşmem sona erdi ama sözleşme uzatma için gelecek teklife göre karar vereceğim. Başka kulüplerle de görüşmeler var ve benim için en iyi olanı seçeceğim. Kayseri beni ne kadar seviyor göreceğiz. Yeni sözleşme için tekliflerini bekliyorum. Gerçekten sevildiğiniz bir yerden ayrılmak kolay değil."

"Koronavirüs dönemi sırasında 2 Ocak günü kampa gitmek için 23 saat arabayla yolculuk yaptım çünkü bütün uçuşlar iptal edilmişti. Dinlenmek için hiç fırsatım olmadı. Türkiye'de 11 Eylül'de tekrar başlayacağız. 1-2 hafta daha dinlenmek için zamanım olacak.

BAŞKANIMIZ İNANILMAZ ADALETLİ



Küme düşmeyi hak etmemiştik. Sezonun ilk yarısında sorun yaşadık. 17 maçta sadece 10 puanımız vardı. Eylül'den Aralık'a kadar hocamız yoktu. Aralık'tan itibaren Berna Gözbaşı geldi ve sezonun ikinci yarısını ilk 9 takım arasında bitirdik. Başkanımız inanılmaz adaletli bir patron. Daha önce hiç böyle bir patronum olmadı. Bir çok başkan işleri yapma ve kulübü yönetme konusunda onu örnek almalı."