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Luyindama: Bütün maçlarda hedefimiz gol yememek

Galatasaray'ın Kongolu stoperi Luyindama, Akhisarspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray'ın Akhisarspor'u 90+5. dakikada attığı golün ardından 1-0 yendiği maç sonrası defans oyuncularından Luyindama açıklamalarda bulundu.

Gol yemedikleri için avantajı ellerinde tuttuklarını kaydeden Luyindama, "Bütün maçlarda hedefimiz gol yememek. Gol yemediğimiz zaman devamı geliyor. Bu tür havalara Belçika'dan alışığım, orada daha da soğuk oluyor. Önemli olan kazanmaktı" dedi.

Karşılaşmada yaşadığı sakatlık için de konuşan Kongolu stoper, "Sol baldırıma ufak bir darbe aldım, yarın iyileşecektir" ifadelerini kullandı.

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