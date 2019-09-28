Luyindama: İyi oynadığımızı düşünüyorum
Galatasaray'ın savunma oyuncusu Christin Luyindama, Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.
Christian Luyindama karşılaşma sonrası "Tabii ki bizim hedefimiz kazanmaktı. Ancak futbolda üç sonuç var. Konsantre olarak devam ediyoruz. Defansif anlamda gol yemedik. Şimdi önümüzdeki maçlara bakıyoruz." dedi.
Gol atamamalarıyla ilgili gelen soru üzerine Luyindama "İyi olduğumuzu düşünüyorum. Ofansif anlamda iyi oyuncularımız var. Lig uzun, daha süremiz var." açıklamasını yaptı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.