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Spor

Luyindama planı tutmadı ama Marcao'dan 20 milyon euro gelir elde edilecek

Galatasaray, Avrupa'nın radarında bulunan Brezilyalı stoper Marcao'dan büyük bir gelir hedefliyor.

29 Şubat 2020 Cumartesi10:32 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 10:32

Galatasaray'ın kadro içindeki satma potansiyeline sahip futbolcularından Marcao için plan belli oldu. Geçen sezonun devre arasında Portekiz ekibi Chaves'ten 4 milyon euro transfer edilen Brezilyalı stopere gelen teklifleri bu yaz değerlendirme kararı alan sarı-kırmızılılar, oyuncunun menajerine de bunu iletecek. Cim-Bom buna göre teklifler getirmesini söyleyecek.

Geçen yaz döneminde, başta İtalyan ekibi Atalanta olmak üzere bazı kulüplerin ilgilendiği 23 yaşındaki futbolcu için Galatasaray'ın isteyeceği bonservis bedelinin 20 milyon euro olacağı öğrenildi. Galatasaray'da teknik kadronun, Brezilyalı futbolcudan memnun olmasına karşın gelecek sezonki transfer bütçesine kaynak yaratmak için Marcao'nun satışını değerlendirileceği kaydedildi.

LUYINDAMA PLANI TUTMADI

Cim-Bom'da aslında Marcao'dan önce Luyindama'nın satılması ve kulübe önemli bir gelir sağlanması planlanmıştı. Ancak Kongolu stoperin ağır sakatlığı ile sezonu kapatması ve Premier Lig'e transferinin suya düşmesi ile ibre tamamen Marcao'ya döndü.

Galatasaray ile 2 sene daha sözleşmesi bulunan Marcao'nun Avrupa'da ciddi pazarının oluşmasında, formu kadar cazip ücretinin de etkili olduğu belirtiliyor. Sarı kırmızılılar ile 2 sene daha sözleşmesi bulunan Marcao kalması durumunda gelecek sezon için 850 bin, bir sonraki sezon için ise 900 bin euro kazanacak. 

(Milliyet)

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