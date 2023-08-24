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Spor

Luyindama'nın yeni takımı belli oluyor

Galatasaray'a 2019 yılında transfer olan ve sarı kırmızılarla sözleşmesi devam ettiği süre boyunca birçok takımda kiralık olarak forma giyen Christian Luyindama'nın yeni takımı belli oluyor.

24 Ağustos 2023 Perşembe 17:02 - Güncelleme:
Luyindama'nın yeni takımı belli oluyor
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Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Christian Luyindama'nın yeni takımı belli oluyor.

KAYSERİSPOR İLE ANLAŞTI

Sports Digitale'de yer alan habere göre; transfer tahtasını açmak için gün sayan Kayserispor, Kongolu oyuncu ile anlaşma sağladı.

Kayseri'de transfer tahtasının açılması halinde oyuncu ile resmi sözleşmenin imzalanacağı belirtildi.

TAKIMDAN AYRI ÇALIŞIYOR

Okan buruk'un kadroda düşünmediği Luyindama, çalışmalarını takımdan ayrı sürdürüyor.

LUYINDAMA KİMDİR?

Kongolu stoperin Galatasaray ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Sarı kırmızılı takım yıldız oyuncu için Standart Liege'e 2019 yılında kiralama bedeli olarak 3 milyon euro vermiş, bir sonraki sezon ise 5 milyon euro vererek bonservisini almıştı. Galatasaray ile toplamda 79 maça çıkan 29 yaşındaki savunmacı, 5 gol ve 2 asist yaptı.

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