Luyindama’ya hemen alıcı çıktı
CİM-BOM, Christian Luyindama’nın bonservisini 5 milyon euro karşılığı aldığını açıklarken, bu oyuncuya hemen bir alıcı çıktığı öğrenildi.
- Star Spor
Demokratik Kongolu oyuncu yu uzun süredir takip eden Aston Villa, satış opsiyonu Galatasaray’da olduğu için Standard Liege’e teklif yapamamıştı. Aslan’ın transferi resmiyete bindirmesi sonrası İngilizler’in 12 milyon euroluk bir teklif yaptığı ifade edildi. Cim-Bom henüz cevap vermedi.
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