1 Aralık 2025 Pazartesi
Spor

Lyon, 3 golle kazandı

Fransa Ligue 1'in 14. haftasında Lyon, Nantes karşılaşmasından 3 golle galip gelerek haftayı galibiyetle kapattı.

1 Aralık 2025 Pazartesi 00:53
Lyon, 3 golle kazandı
Fransa Ligue 1'in 14. haftasında Olimpik Lyon, Nantes'ı konuk etti.

Parc Olympique Lyonnais'de oynanan mücadeleyi Olimpik Lyon 3-0 kazandı.

Olimpik Lyon'a galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Abner Vinicius, 70 ve 77. dakikalarda Martin Satriano (2) attı.

Nantes'ta 43. dakikada Junior Mwanga kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Olimpik Lyon ligdeki puanını 24'e çıkardı. Nantes ise 11 puanda kaldı.

Olimoik Lyon, Ligue 1'in 15. haftasında deplasmanda Lorient ile karşılaşacak. Nantes ise evinde Lens'i ağırlayacak.

