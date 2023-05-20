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Spor

Lyon 3 puanı 3 golle aldı

Ligue 1'in 36. haftasında Lyon sahasında konuk ettiği Monaco'yu 3-1'lik skorla mağlup ederek Avrupa Kupaları'na katılma şansı yakalamak için direniyor.

20 Mayıs 2023 Cumartesi 01:30 - Güncelleme:
Lyon 3 puanı 3 golle aldı
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Fransa Ligue 1'in 36. haftasında Olympique Lyon ile Monaco karşı karşıya geldi.

Parc Olympique Lyonnais'da oynanan maçı ev sahibi ekip 3-1 kazandı ve haftanın dikkat çeken galibiyetine imza attı.

Maçın henüz 2. dakikasında Ben Yedder ile öne geçen Monaco'ya 38. dakikada Lacazette yanıt verdi ve ilk yarı beraberlikle sona ardi. İkinci yarıya Lyon hızlı başlayarak 57'de Caqueret'le öne geçmeyi başardı. 78'de ise Cherki'nin golüy Lyon'a 3-1'lik galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla Olympique Lyon 59 puana yükselerek ligin bitimine 2 maç kala Avrupa kupalarına katılma şansını sürdürdü. Monaco ise 65 puanda kaldı.

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