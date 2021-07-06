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Spor

Lyon, Cenk Özkacar'ı OH Leuven'e kiraladı

Fransa Ligue 1 ekibi Lyon, 2020/21 sezonu başında Altay'dan 1.5 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı 20 yaşındaki Türk stoper Cenk Özkacar'ı Belçika temsilcisi OH Leuven'e kiraladı.

6 Temmuz 2021 Salı 00:23 - Güncelleme: 6 Temmuz 2021 Salı 00:23
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2020/2021 sezonu yaz transfer döneminde o dönem TFF 1. Lig'de mücadele eden Altay'dan 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Lyon'a transfer olan Cenk Özkacar'ın yeni takımı belli oldu. beIN Sports'ta yer alan habere göre; Lyon, 20 yaşındaki stoperi Belçika temsilcisi OH Leuven'e 1 yıllığına kiraladı.

Cenk Özkaçar'ın birçok oyuncunun gelişiminde önemli bir durak olan Belçika'dan tecrübe kazanıp Lyon'a hazır bir şekilde dönmesi bekleniyor. Lyon ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Cenk, Fransız ekibinde 1 maçta görev aldı.

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